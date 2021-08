Ausbildungsstart in Delmenhorst und Stuhr

Karriere in der LzO (v.li.) – Kaus Döring (stv. Direktor Privatkunden), Leonie Petersitzke, Darya Minich, Lara Strömert und Jörg Niemann (Direktor Privatkunden der LzO in Delmenhorst).

LzO

Delmenhorst/Stuhr. Der Start in einen neuen Lebensabschnitt hat für viele Auszubildende in Delmenhorst und Stuhr mit einem Fototermin begonnen.

Bei der Stadt Delmenhorst, die in diesem Jahr 19 junge Menschen in vier unterschiedlichen Berufen ausbildet, ebenso wie etwa bei Heimfrost, der LzO, der Firma Petershagen oder der Straschu Gruppe in Stuhr sind zunächst Gruppenfotos angefert