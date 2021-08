Über viele Sparten hinweg klagen Unternehmen wie Handwerker über Engpässe mit der Materialversorgung. Besonders Baustoffe, wie etwa Holz für den Dachstuhl, sind betroffen.

Julian Stratenschulte / dpa

Delmenhorst. Den Unternehmen in Delmenhorst und der Region fehlt es an Materialnachschub. Die IHK betrachtet das als "Risiko für die weitere Konjunkturerholung". Dieser Mangel wirkt sich am Ende aber auch für Endverbraucher aus.

Der Mangel an Materialien macht Unternehmen in der Region schwer zu schaffen. Das geht aus Antworten auf Nachfrage dieser Zeitung an die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Oldenburg und an die Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/ Oldenburg