Oberbürgermeister Axel Jahnz hat den Schlüssel für die neue Kita an der Schreberstraße übergeben an das Team um (vorne v.li.) Leiterin Nathalie Marth, Stellvertreterin Monika Schulz, Krippen-Bereichsleiterin Felicia Barnes und (dahinter) Kita-Bereichsleiterin Claudia Schubert.

Sonia Voigt

Delmenhorst. Nur vier Wochen nach der jüngsten Einweihung hat sich am Dienstag an der Schreberstraße die nächste neue Kindertagesstätte in Delmenhorst mit Leben gefüllt. In erprobter Bauweise bietet sie ab nächster Woche 105 Plätze.

Die Wasserpumpe am Matschtisch läuft, die kleinen Stühle stehen um die Tische in den fünf Gruppenräumen bereit, die Garderobenhaken warten auf Kinderjacken: Kommende Woche kann der Betrieb in der neuen Kindertagesstätte an der Schreberstraß