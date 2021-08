Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist laut RKI aktuell wieder gestiegen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Dienstag in Delmenhorst wieder gestiegen. Das RKI registrierte allerdings nur einen neuen Corona-Fall.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) listet für Delmenhorst aktuell einen Inzidenzwert von 23,2. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag (21,9) gestiegen. Für die Stadt wurde ein neuer Corona-Fall gemeldet, am vergangenen Dienstag hatte es kei