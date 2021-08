Das "Bündnis in Erinnerung an Qosay" nennt das Ergebnis der Ermittlungen für die Angehörigen "unerträglich". (Archivfoto)

Thomas Breuer

Delmenhorst. Die Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg hat am Freitag entschieden, dass zum Tod von Qosay K. im Delmenhorster Polizeigewahrsam nicht weiter ermittelt werden muss. Das "Bündnis in Erinnerung an Qosay" übt harsche Kritik.

Wie Oberstaatsanwältin Dr. Carolin Castagna am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte, kam die Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg nach "umfassender Überprüfung" zu dem Schluss, dass die Staatsanwaltschaft mit ihrer Entscheidung rich