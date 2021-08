64 Bäume fallen für Parkplatzumbau am Jute-Center in Delmenhorst

Für den Parkplatzumbau am Jute-Center sind 64 Bäume gefällt worden.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Umgestaltung des Jute-Centers in Delmenhorst schreitet voran, jetzt beginnt der Umbau des Parkplatzes. Dafür haben Bauarbeiter am Montag zahlreiche Bäume gefällt – was auf Kritik stößt.

Nicht wenige Passanten bleiben wie die Delmenhorsterin Birgit Jansen seit Anfang der Woche kopfschüttelnd hinter dem Delmenhorster Jute-Center stehen. Und hinterfragen wie sie, wie das, was sie da sehen, zur angestrebten Klimamusterstadt De