Tickets für Theaterlesung mit Jan Tut in Delmenhorster Markthalle zu gewinnen

Schauspieler Johannes Mitternacht wird bei der Delmenhorster Sommerkultur in die Rolle des Nachtwächters Jan Tut schlüpfen.

Archivfoto: Niklas Golitschek

Delmenhorst. Bei der Delmenhorster Sommerkultur wird es am Donnerstag, 5. August, historisch. Schauspieler Johannes Mitternacht schlüpft in die Rolle des berühmt berüchtigten Nachtwächters Jan Tut. Das Delmenhorster Kreisblatt verlost 5x2 Tickets.

