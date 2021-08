RKI meldet keine neuen Fälle: Inzidenzwert in Delmenhorst bei 21,9

Das RKI hat am Montag keinen neuen Corona-Fall für Delmenhorst gemeldet. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert ist am Montag in Delmenhorst stabil geblieben. Auch in den angrenzenden Landkreisen bleiben die Werte unverändert.

Wie üblich hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag keine neuen Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert bleibt somit bei 21,9. Seit dem 15. Juli ist der Inzidenzwert in der Stadt nun zweistellig. Der höchste Wert seitdem