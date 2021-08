Undatierter Postkartenblick in die Bahnhofstraße Richtung Lange Straße: An der Stelle des alten Sparkassenbaus an der Bahnhofstraße 37 (zweites Haus von links) von 1928 erstreckt sich heute der moderne Neubau der LzO.

dk-Archiv

Delmenhorst/Oldenburg. "Ersparungscasse" als Vorläufer: Die LzO gilt als die älteste bis heute bestehende Sparkasse der Welt.

Der 1. August 1786 ist ein bedeutender Tag in der Geschichte des Sparkassenwesens. Dieses begann sich gerade zu entwickeln, nachdem als Vorläufer in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Deutschland sogenannte Waisenkassen gegründet worden ware