Als der Rock 'n' Roll die Herzen der Jugend in Delmenhorst eroberte

Reminiszenz an die Jugendzeit in den Rock ’n’ Roll-Jahren: Zeitzeuge Enno Langhein steht vor einer Rock-Ola Musikbox, die sich in der Wohnung des Autors befindet.

Paul Wilhelm Glöckner

Delmenhorst. Die Eltern fanden es schrecklich: Ganz neue Rhythmen und eine neue Mode verbreiteten sich ab Mitte der 50er Jahre auch unter Delmenhorster Jugendlichen.

Eigentlich schwärmte er ja mehr für den Jazz, was sich auch beim Kauf seiner ersten Schallplatte zeigte: „Ice Cream“ von Chris Barber. Die Rede ist von Enno Langhein, der damals an der Cramerstraße wohnte und sich noch sehr gut an die Rock-