Berufsschüler lernten in Delmenhorst einst auf der Burginsel

Die Burginsel aus der Vogelperspektive, aufgenommen 1955.

dk-Archiv

Delmenhorst. Viel Platz für Open-Air-Events wie zum Abschluss der Sommerkultur gab es früher nicht auf der Burginsel in Delmenhorst.

Fury in the Slaughterhouse und Helge Schneider, das sind die beiden Attraktionen, die in wenigen Tagen auf der Burginsel den krönenden Abschluss der Delmenhorster Sommerkultur 2021 bestreiten werden. Auf einem Gelände, das im Jahr 1955