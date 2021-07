Duschek & Döring auf der Bühne des Rathausbrunnenplatzes vor vollen Reihen.

Rolf Tobis

Delmenhorst. 16 Events an 13 Tagen stehen auf dem Programm der Delmenhorster Sommerkultur. Den Anfang gebildet haben Duschek & Döring am Donnerstag.

Das Comedy-Musik-Duo Duschek & Döring hat am Donnerstag den Auftakt zur Delmenhorster Sommerkultur auf dem gut besuchten Rathausbrunnenplatz gebildet. Am Samstagabend spielen ab 19 Uhr The Silverettes als Ersatz für das ausgef