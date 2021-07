Der Inzidenzwert ist in Delmenhorst am Freitag weiter gestiegen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Robert-Koch-Institut hat am Freitag vier Corona-Neuinfektionen für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert steigt damit auf 21,9.

Der Inzidenzwert ist in Delmenhorst am Freitag weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut hat vier neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. In der vergangenen Woche wurde am Freitag nur eine Neuinfektion registriert. Der Inzidenzwert ste