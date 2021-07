Shisha-Bars in Niedersachsen mussten aufgrund der neuen Corona-Verordnung erneut schließen. Der Betreiber des "La Vie" wehrt sich jetzt gegen die Schließung.

Soeren Stache / dpa

Delmenhorst. Seit Mittwoch müssen Shisha-Bars in Kommunen mit einer Inzidenz über 10 wieder schließen. In Delmenhorst dürfen nicht mal mehr Getränke verkauft werden. Der Betreiber des "La Vie" aus Delmenhorst hat jetzt gegen die neue Verordnung geklagt.

Am Mittwoch sind in Niedersachsen verschärfte Corona-Regeln in Kraft getreten. Clubs, Diskotheken und Shisha-Bars müssen bereits ab einer Inzidenz über 10 schließen. Bei einer Inzidenz unter 10 gilt in den Lokalen auch beim Tanzen