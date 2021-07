Hochwasserschutz ist auch in Delmenhorst ein Thema

Diese Situation war kaum vorstellbar: Mit Schlauchbooten wurden die Anwohner im Jahr 1998 über die Rudolf-Königer-Straße gebracht. (Archivfoto)

Horst Schilling

Delmenhorst. Nach den katastrophalen Überschwemmungen in Teilen Deutschlands rückt der Hochwasserschutz auch in Delmenhorst und der Region wieder vermehrt in den Blick. Ein Kommentar.

Die katastrophalen Überschwemmungen in Teilen Deutschlands mit vielen Toten haben den Blick geschärft. Das verheerende Ausmaß macht eines deutlich: Katastrophen dieser Art sind auch in Deutschland real. Sie beschränken sich nicht auf weit e