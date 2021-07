Polizei beschlagnahmt bei Razzia in Delmenhorst kiloweise Drogen

Bei einer Razzia hat die Polizei einen 39-Jährigen festgenommen.

Symbolfoto: Martin Schutt/ dpa

Delmenhorst. Schlag gegen die Drogenkriminalität in Delmenhorst: Bei einer Razzia sind am Dienstag kiloweise Drogen durch die Polizei beschlagnahmt worden. Ein 39-Jähriger sitzt nun in Haft.

Die Delmenhorster Polizei hat bei einer Razzia große Mengen Drogen sichergestellt und einen 39-jährigen Delmenhorster festgenommen, der unerlaubt Handel mit Betäubungsmitteln betrieben haben soll. Gezielte Ermittlungen seit Mai Ei