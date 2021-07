85-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall an Bremer Straße in Delmenhorst

Bei dem Unfall erfasste ein Autofahrer den 85-jährigen Delmenhorster, der noch an der Unfallstelle verstarb.

Günther Richter

Delmenhorst. Bei einem Unfall in Delmenhorst ist ein 85 Jahre alter Mann gestorben. Er wollte die Bremer Straße überqueren, übersah aber offenbar dabei ein herannahendes Auto.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Delmenhorst hat ein 85 Jahre alter Mann tödliche Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann gegen 10 Uhr mit seinem Rollator die Fahrbahn der Bremer Straße in Höhe der