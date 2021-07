Einbruch in Imbisswagen bei Kaufland in Delmenhorst

Einbrecher haben sich am Dienstag an einem Imbisswagen in Delmenhorst zu schaffen gemacht.

David Ebener

Delmenhorst. Einbrecher haben sich am Dienstag an einem Imbisswagen in Delmenhorst zu schaffen gemacht. Der Schaden geht in die Tausende.

Die Polizei meldet einen Einbruch in einen Imbisswagen an der Stedinger Straße in Delmenhorst. Den Angaben zufolge soll sich die Tat bereits am Dienstagabend zwischen 22 und 23 Uhr in dem Imbiss, der nahe einer Tankstelle in Höhe des Kaufl