RKI meldet neun neue Fälle: Inzidenzwert in Delmenhorst steigt deutlich

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Donnerstag wieder gestiegen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag neun Corona-Neuinfektionen für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert macht damit wieder einen Sprung nach oben.

