Shisha-Bars wieder dicht: Stadt Delmenhorst kündigt Kontrollen an

Shisha-Bars müssen in Delmenhorst wieder schließen.

Christian Charisius/dpa

Delmenhorst. In niedersächsischen Kommunen mit einem Corona-Inzidenzwert von über 10 müssen Shisha-Bars seit diesem Dienstag wieder schließen. Die Stadt Delmenhorst kündigt Kontrollen an.

Die Stadt Delmenhorst kündigt an, die vorgeschriebene Schließung von Shisha-Bars zu überprüfen. Seit diesem Mittwoch gelten in Niedersachsen aufgrund der anziehenden Corona-Infektionszahlen in einigen Teilbereichen der Gesellschaft wieder s