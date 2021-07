Den symbolischen Schlüssel für das Wohnheim Fichtenstraße, den Carsten Sauerwein (links) 1994 vom damaligen Oberstadtdirektor Norbert Boese überreicht bekam, hat er jetzt an seinen Nachfolger Till Brinkmann übergeben.

Marco Julius

Delmenhorst. Vom ersten Tag an hat Carsten Sauerwein das Wohnheim Fichtenstraße in Delmenhorst geleitet. Was 1994 begann, endet nun mit der Übergabe an seinen Nachfolger. Sauerwein wendet sich einer neuen Aufgabe zu.

Über ein Vierteljahrhundert hat Carsten Sauerwein das Wohnheim Fichtenstraße geleitet. Er war dort Mann der ersten Stunde, hat die Eröffnung der Einrichtung 1994 begleitet, das Wohnheim mitentwickelt. Nun ist für ihn dort Schluss.