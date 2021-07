Der Inzidenzwert in Delmenhorst hat am Mittwoch einen großen Sprung nach unten gemacht.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Robert-Koch-Institut hat am Mittwoch den dritten Tag in Folge keine Corona-Neuinfektionen für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert sinkt damit deutlich und fällt unter den Landesschnitt.

