Neue Kita an der Schreberstraße in Delmenhorst steht vor Einweihung

Delmenhorst erhält eine neue Kita.

Rolf Vennenbernd/ dpa

Delmenhorst. Delmenhorst wird um eine Kita reicher. Schon bald soll der Bau an der Schreberstraße fertiggestellt werden.

Die Arbeiten an der Kindertagesstätte (Kita) Schreberstraße stehen kurz vor dem Abschluss. Zur Einweihung am Dienstag, 3. August, spricht Oberbürgermeister Axel Jahnz ein Grußwort, kündigt die Stadtverwaltung an. Rund 100 Krippen- und