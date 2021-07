Ein Gartenhaus stand am Dienstagmorgen in Delmenhorst in Flammen.

Günther Richter

Delmenhorst. In einem Gartenhaus in Delmenhorst ist am Dienstagmorgen ein Vollbrand ausgebrochen. Mittlerweile ist die Brandursache bekannt.

Bei einem Gartenhausbrand ist am Dienstag in Delmenhorst ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer am Kreuzweg gegen 8.45 Uhr per Notruf gemeldet. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, brannt