Feuer in Delmenhorst: Gartenhaus steht komplett in Flammen

Ein Gartenhaus stand am Dienstagmorgen in Delmenhorst in Flammen.

Günther Richter

Delmenhorst. In einem Gartenhaus in Delmenhorst ist am Dienstag ein Vollbrand ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig.

Am Dienstagmorgen ist in einem Gartenhaus in Delmenhorst gegen 8.50 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Angaben der Polizei zufolge brannte das Gebäude am Kreuzweg in voller Ausdehnung. Zur Stunde sind die Einsatzkräfte noch vor Ort und