Ein Mann gab sich als Wasserwerker aus und lenkte einen älteren Delmenhorster ab, ein anderer schlich sich in die Wohnung und stahl Bargeld.

David Ebener

Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

Falsche Wasserwerker haben am Montag einen 89-jährigen Delmenhorster um Bargeld und einige Wertgegenstände gebracht. Laut Polizei klingelte gegen 10.30 Uhr ein Mann an einer Wohnungstür am Bürgerkampsweg. Unter dem Vorwand, den Wasserdruck