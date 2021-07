Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Dienstag leicht gesunken.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag keine Corona-Neuinfektionen für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert sinkt weiter leicht.

Die Inzidenzkurve in Delmenhorst zeigt wieder deutlicher nach unten. Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag, wie schon am Vortag, keinen neuen Corona-Fall für Delmenhorst gemeldet. In der vergangenen Woche wurden am Dienstag zwei Neuinfek