Keine Neuinfektionen: Inzidenzwert in Delmenhorst sinkt leicht

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Montag minimal gesunken.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Robert-Koch-Institut hat an diesem Montag, wie montags üblich, keine Corona-Neuinfektionen für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert sinkt trotzdem leicht.

