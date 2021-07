Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Freitag leicht gesunken.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Robert-Koch-Institut hat am Freitag eine Corona-Neuinfektion für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert sinkt damit wieder, bleibt aber unter den fünf höchsten Werten in Niedersachsen.

Die Inzidenzkurve in Delmenhorst flacht an diesem Freitag wieder leicht ab. Das Robert-Koch-Institut hat einen neuen Corona-Fall für Delmenhorst gemeldet. Am vergangenen Freitag hatte es drei Fälle in der Stadt gegeben. Der Inzidenzwert fäl