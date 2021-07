Delmenhorst. Bei Kontrollen des Radfahrverbotes in der Delmenhorster City hat die Polizei zahlreiche Verstöße feststellen müssen.

Beamte der Polizei haben in dem Zeitraum von Montag bis Mittwoch, 12. bis 21. Juli, in der Delmenhorster Innenstadt vermehrt Kontrollen vorgenommen. Schwerpunkt der Maßnahme war die Überwachung des Radfahrverbots in der Fußgängerzone.

Insgesamt konnten rund 50 gebührenpflichtige Verstöße festgestellt werden. Darüber hinaus trafen die Beamten nahezu die gleiche Anzahl an Kindern und Jugendlichen an, die die Innenstadt mit dem Fahrrad passierten. Diese wurden ausdrücklich auf das Verbot hingewiesen.

Auch auf E-Scooter verzichten

Die Polizei Delmenhorst appelliert in diesem Zusammenhang an die Bürger und Bürgerinnen, das Radfahren sowie das Fahren von Elektrokleinstfahrzeugen, wie zum Beispiel ein E-Scooter, im Innenstadtbereich zu unterlassen.

"Die Delmenhorster Innenstadt ist zu den regulären Geschäftszeiten stark frequentiert. Hintergrund der Kontrollmaßnahme ist die Reduzierung der Gefahren für den regen Fußgängerverkehr", teilt die Polizei mit. Dabei gelte es besonders schwache Verkehrsteilnehmer wie Kinder oder ältere Menschen zu schützen, "welche in der Regel eine verminderte Reaktionsfähigkeit besitzen".