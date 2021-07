Bewirtung und Werbung im Freien in Delmenhorst 2022 gebührenfrei

Auch das Eiscafé Palazzo am Marktplatz, im Bild Ali Ildas, profitiert von einer Entscheidung des Rates. (Archivbild)

Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Gastronomen und Einzelhändler in Delmenhorst sollen entlastet werden. Der Rat hat die Sondernutzungsgebührensatzung für 2022 ausgesetzt.

Gastronomen und Einzelhändler müssen im kommenden Jahr kein Geld mehr für die Außenbewirtschaftung in der Stadt zahlen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch, 21. Juli, beschlossen. Der Grund ist laut eines Antrags des