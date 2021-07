Der Inzidenzwert in Delmenhorst steigt weiter.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag fünf Corona-Neuinfektionen für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert steigt damit weiter auf 24,5 – den höchsten Wert seit 17. Juni.

