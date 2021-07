Delmenhorst. Die Not ist im Hochwassergebiet bei Ahrweiler groß, doch aus Delmenhorst und der Region kommt Hilfe. Verschiedene Aktionen laufen an, um Geld- und Sachmittel für den guten Zweck zu sammeln.

Nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist die Hilfsbereitschaft in Delmenhorst weiterhin groß. So ist die Bundeswehr ist mit Helfern vor Ort, darunter auch zwei Soldaten von der 5. Kompanie des Logistikbataillon 161 aus Delmenhorst.

Mobile Tankstelle im Flutgebiet

„Nachdem der Anruf vom Chef kam, saßen wir sofort auf dem Bock“, sagte Obermaat Eugen Kalinowskij in einer Pressemitteilung der Bundeswehr. Die beiden Soldaten wurden am Samstagnachmittag kurzfristig alarmiert und machten sich umgehend mit einem gefüllten Straßentankwagen des Logistikbataillons 161 auf den Weg in das Katastrophengebiet um Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Schausteller sammeln auf Sommerwiese

Auch die Delmenhorster Schaustellerfamilie Kutschenbauer nimmt Anteil an den Schicksalen in den Hochwasserregionen. „Wir Schausteller erleben zwar auch eine schwierige Zeit, aber den Leuten dort geht es viel schlechter“, sagt Andreas Kutschbauer als Initiatior der Delmenhorster Sommerwiese. „Die haben ganze Existenzen wegschwimmen gesehen.“ Und es seien auch Schaustellerfamilien betroffen. Am kommenden Wochehende, 24. und 25. Juli, sollen auf der Sommerwiese Spendenboxen dazu ermuntern, die Flutopfer zu unterstützen. Hiesige Schausteller würden die Summe am Ende aufstocken.



Aktion „Freude im Schuhkarton“

„Zaubern Sie ein Lächeln ins Gesicht der Flutopfer“ – so wirbt die Hochwasser Hilfegruppe Delmenhorst auf ihrem Flyer für die Aktion „Freude im Schuhkarton“. Ziel ist, dass Menschen Schuhkartons mit verschiedenen nützlichen und tröstenden Dingen packen, die dann an Betroffene der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verteilt werden sollen.

Die Gruppe gibt dabei genau vor, was in die Kartons gepackt werden kann. Für Kinder können das zum Beispiel selbst gestaltete Mutmachkarten, Seifenblasen, Luftballons, Spielzeug oder auch Zahnbürsten und Kinderzahnpasta sein. Für Erwachsene sollten dagegen Seife, Deo, Bücher, Shampoo und Hygieneprodukte wie Einmalrasierer oder Tampons und Binden für Frauen in die Kartons getan werden. Süßigkeiten können ebenfalls in die Schuhkartons, allerdings keine Schokolade, da diese schmelzen könnte.



Die gepackten Kartons können dann mit der Aufschrift Mann/ Frau/ Junge/ Mädchen und des ungefähren Alters bei teilnehmenden Annahmestellen in Delmenhorst abgegeben werden. Die Aktion soll bis zum 31. Juli laufen.

Anzeige Anzeige

Drei Tage Bier für Ahrweiler

Beim Vielstedter Bauernhaus steht das kommende Wochenende ganz im Zeichen der Flutopferhilfe für Ahrweiler. Drei Tage lang werden aktiv und passiv (durch Biergenuss) Spenden gesammelt: Für jeden verkauften Liter Bier werden zwei Euro gespendet, heißt es in der Ankündigung. Die Aktion startet am Freitag und endet am Sonntag. Die Aktion gilt auch am Samstag bei der 80er-Open-Air-Party mit „Foxy & The Pop-Shop-Boys“ und am Sonntag beim Frühschoppen mit dem Huder Shanty-Chor.

Kinderschutzbund mit Kritik

Kritik kommt indes von Uwe Dähne, Vorsitzender des Deutscher Kinderschutzbunds Delmenhorst. Er spricht sich gegen den Vorschlag des FDP-Ratsherrn Murat Kalmis aus, in der Stadt Delmenhorst Kinder aus dem Krisengebiet aufzunehmen und im Stadion sowie in Turnhallen unterzubringen.

„Nach Gesprächen mit den örtlichen Kinderschutzbundvereinen in den Flutkatastrophengebieten ist dringend davon abzuraten, die durch die Flutkatastrophe traumatisierten Kinder aus NRW und Rheinland-Pfalz nach Delmenhorst zu bringen – weit entfernt von Familie und Heimat. Kinder brauchen in dieser Situation das familiäre und regionale Umfeld“, so Dähne. Ihm sei in den Gesprächen dringend geraten worden, alle Hilfsangebote von hier auf Geldspenden zu fokussieren. Auch seien Sachspenden in den Katastrophengebieten ausreichend vorhanden.