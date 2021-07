Yvonne und Christian Strackerjan und Jens Winkel (hinten) beim Vielstedter Bauernhaus am Behälter, in den für jedes Bier ein Tischtennisball wandert.

Timo Vetter

Delmenhorst. Die Not ist im Hochwassergebiet bei Ahrweiler groß, doch aus Delmenhorst und der Region kommt Hilfe. Verschiedene Aktionen laufen an, um Geld- und Sachmittel für den guten Zweck zu sammeln.

Nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist die Hilfsbereitschaft in Delmenhorst weiterhin groß. So ist die Bundeswehr ist mit Helfern vor Ort, darunter auch zwei Soldaten von der 5. Kompanie des Logistikba