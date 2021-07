Harry Hägelen und seine Familie kamen 1992 aus Baschkirien nach Deutschland. Heute kümmert er sich um seinen Schrebergarten und erzählt von seiner Zeit in Delmenhorst.

Yannik Koltzenburg

Delmenhorst. Der 84-jährige Harry Hägelen kam vor 30 Jahren aus Russland nach Delmenhorst. Bis zu seiner Rente hat er als Deutschlehrer und Übersetzer gearbeitet. Die Entscheidung nach Deutschland zu kommen habe er nie bereut.

Der 5. Juli 1991 wird Familie Hägelen womöglich für immer in Erinnerung bleiben. An diesem Abend vor rund 30 Jahren kamen das Ehepaar Harry und Herta Hägelen gemeinsam mit seinen drei Kindern in Hannover an. Eine Lufthansa-Maschine brachte