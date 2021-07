Diese Corona-Regeln gelten ab diesem Mittwoch in Delmenhorst

Auf den Delmenhorster Wochenmärkten muss ab diesem Mittwoch wieder Maske getragen werden.

Hauke-Christian Dittrich / dpa

Delmenhorst. Wegen gestiegener Inzidenzwerte gelten ab diesem Mittwoch, 21. Juli, wieder strengere Corona-Regeln in der Stadt Delmenhorst. Eine Übersicht.

Der Inzidenzwert ist in Delmenhorst wieder deutlich angestiegen und lag an diesem Mittwoch bei 21,9. Schon am Montag hatte die Stadt angekündigt, dass ab diesem Mittwoch, 21. Juli, wieder die Regeln der Stufe 1 (Inzidenz zwischen