Auto fängt während der Fahrt in Delmenhorst Feuer

Die Feuerwehr ist zu einem Fahrzeugbrand in Delmenhorst gerufen worden. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Delmenhorst. Am Dienstag, 20. Juli, ist ein Wagen auf der Wildeshauser Straße in Delmenhorst in Brand geraten.

Während der Fahrt auf der Wildeshauser Straße ist am Dienstag gegen 10.50 Uhr ein Feuer im Motorraum eines VW Transporters ausgebrochen. Nachdem der Fahrer den Wagen abstellte, stand der Motorblock bereits in Flammen. Personen kamen laut Be