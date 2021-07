Ab Mittwoch gelten wieder härtere Corona-Regeln in Delmenhorst. Der Inzidenzwert steigt laut RKI weiter. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Den siebten Tag in Folge liegt der Inzidenzwert in Delmenhorst laut RKI am Mittwoch über dem Grenzwert von 10. Es greifen jetzt härtere Corona-Regeln.

Das Robert-Koch-Institut hat am Mittwoch drei neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Am vergangenen Mittwoch hatte es keinen Fall in der Stadt gegeben. Der Inzidenzwert steigt damit auf 21,9. Am Vortag lag er noch bei 18,1.