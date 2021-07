Der Delmenhorster Stadtrat tagt am Mittwoch ein letztes Mal vor der Sommerpause. (Archivfoto)

Kai Hasse

Delmenhorst. Auf stolze 27 Tagesordnungspunkte bringt es die letzte Sitzung des Rats der Stadt Delmenhorst vor der Sommerpause am heutigen Mittwoch ab 17 Uhr.

Eine Teilnahme an der Hybridsitzung ist per Videokonferenz oder persönlich in der Markthalle möglich. Kurzfristig hinzugekommen sind eine Ansprache des scheidenden Oberbürgermeisters Axel Jahnz (SPD), aber auch Anträge verschiedener Frakti