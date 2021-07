In Delmenhorst gibt es jetzt eine weitere Impfaktion ohne Terminvergabe. (Symbolbild)

David Ebener

Delmenhorst. In der syrisch-orthodoxen Kirchengemeinde St. Johannes an der Elsflether Straße 2 in Delmenhorst gibt es in dieser Woche ein weiteres Impfangebot ohne vorherige Terminvereinbarung.

Eine weitere Aktion für schnellentschlossene Impfwillige bieten die Stadt Delmenhorst und das Corona-Impfzentrum an diesem Freitag, 23. Juli, an. Geimpft wird ohne vorherige Anmeldung in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der syrisch-orthodoxen