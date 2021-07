Mit allen Wassern gewaschen: Die Folkband Tone Fish tritt am 1. August auf der Burginsel in Delmenhorst auf.

Tone Fish

Delmenhorst. Musik und Ambiente ergeben bei den Konzerten des Gartenkultur-Musikfestivals den besonderen Mix. Am 1. August ist Delmenhorst an der Reihe.

Musik in der Tradition der Grünen Insel, live dargeboten im grünen Idyll der Burginsel: Irish Folk ist am Sonntag, 1. August, angesagt, wenn das Gartenkultur-Musikfestival Station in Delmenhorst macht. Um 18 Uhr wird die deutsche Folkband T