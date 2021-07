Inzidenzwert in der Stadt Delmenhorst dritten Tag in Folge über 10

Die Inzidenz in Delmenhorst liegt den dritten Tag in Folge über 10. (Symbolbild)

Sonia Voigt

Delmenhorst. In der Stadt Delmenhorst hat die Sieben-Tage-Inzidenz am 17. Juli den dritten Werktag in Folge den Wert von 10 überschritten. Was sind die Folgen?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für die Stadt Delmenhorst am Samstag, 17. Juli, eine Corona-Neuinfektion gemeldet. Die Zahl der Fälle steigt damit auf insgesamt 3565. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt weiter bei 69