Eine Ära geht auf Gut Dauelsberg zu Ende: Einrichtungsleiter Helmut Blauth geht in den Ruhestand.

Marco Julius

Delmenhorst. Helmut Blauth, Einrichtungsleiter auf Gut Dauelsberg an der Syker Straße in Delmenhorst, geht in Rente. Seit 1987 hat er die Geschicke auf dem Gut geleitet. Doch der Name Blauth ist dort schon viel länger geläufig.

Was für ein Satz: "Wenn ich 30 Jahre jünger wäre, dann würde ich mich jetzt um meine Nachfolge bewerben." Helmut Blauth sagt diesen Satz - kurz bevor er in den Ruhestand wechselt. Eine Ära geht zu Ende auf Gut Dauelsberg. Helmut Blauth nimm