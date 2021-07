Bike-&-Ride-Anlage an Heidkruger Bahnhof soll kommen

Mehr Fahrradstellplätze sollen im kommenden Jahr in Heidkrug entstehen. (Archivbild)

Merlin Hinkelmann

Delmenhorst. Zusätzliche Fahrradstellplätze sollen im kommenden Jahr in Heidkrug entstehen. Dort wird gerade der Bahnhof umgebaut. Eine Sammelschließanlage für Räder soll dann folgen.

Am Bahnhof Heidkrug soll an der Südseite eine überdachte Bike-&-Ride-Anlage entstehen. Die doppelstöckige Sammelschließanlage wird 24 Stellplätze aufweisen. Das geht aus einer Vorlage aus dem nächsten Betriebsausschuss am Dienstag,