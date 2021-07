Drei Personen bei Auffahrunfall in Delmenhorst verletzt

Eine Autofahrerin und zwei Kinder wurden nach dem Unfall auf der Adelheider Straße in Delmenhorst per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Delmenhorst. Gekracht hat es am Donnerstag auf der Adelheider Straße in Delmenhorst. Insgesamt drei Autos waren dort an einem Auffahrunfall beteiligt.

Leichte Verletzungen haben drei Personen bei einem Unfall auf der Adelheider Straße am Donnerstagnachmittag erlitten. Unfallort Adelheider StraßeNach Informationen der Polizei war ein 40-Jähriger aus Wilhelmshaven gegen 16.35 Uhr mit seinem