Polizei schnappt Europaletten-Dieb in Delmenhorst

Fünf solcher Europaletten hat ein Delmenhorster von einer Baustelle entwendet. Der Polizei entkam er jedoch nicht.

Delmenhorst. Fünf Europaletten hat ein Delmenhorster von einer Baustelle an der Cramerstraße entwendet. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei ihn aufspüren.

Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei am Donnerstag gegen 23:35 Uhr mitgeteilt, wie eine männliche Person von einer Baustelle an der Cramerstraße fünf Europaletten in ein Fahrzeug eingeladen habe und anschließend davongefahren sei. Kein Fü