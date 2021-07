Machten sich ein Bild von der Arbeit des Hospizdienstes: Die SPD-Politiker Susanne Mittag (li.), Deniz Kurku (3.v.li.) und Funda Gür (re.) mit Klaus Gardemann (2.v.li.), Jürgen Schurig und Martina Meinken vom Hospizdienst.

Yannik Koltzenburg

Delmenhorst. Einer SPD-Delegation um OB-Kandidatin Funda Gür erzählt der Hospizdienst Delmenhorst von der Arbeit in der Pandemie und was die Mitarbeiter in die Zukunft mitnehmen. Nach einer schweren Zeit soll es jetzt wieder bergauf gehen.

"Wir sind wieder da", sagt Jürgen Schurig, Vorstandsvorsitzender des Hospizdienstes in Delmenhorst. Diese Feststellung ist nicht selbstverständlich, musste der Verein doch lange Zeit während der Pandemie mit einigen Einschränkungen zurechtk