Ralf Hots-Thomas (links) und Matthias Lemcke in den Räumen der Tourist-Info. Hier sollen auch E-Roller verliehen werden.

Delmenhorst. Viele Angebote der Region bündeln soll die neue Tourist-Info der Stadt Delmenhorst. Vor allem E-Mobilität solle gefördert werden. Man hofft auf Fördergeld für die Finanzierung.

Noch in diesem Sommer will die Tourist-Info Delmenhorst in der Innenstadt öffnen. Dabei stehen einige Dinge noch nicht ganz fest, aber der Chef der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) sprudelt über vor Ideen. Unter andere