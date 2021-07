Deutsche Bank in Delmenhorst ersetzt Filiale mit Finanzagentur

Thomas Breuer

Delmenhorst. Die klassische Filiale der Deutschen Bank in Delmenhorst schließt und wird zu einer Finanzagentur umgewandelt. Für Kunden soll sich damit nichts ändern.

Die Deutsche Bank will an ihrem Standort in der Delmenhorster Innenstadt eine Finanzagentur eröffnen und dafür die klassische Filiale schließen. Für Kunden soll dies aber keine Einschränkungen mit sich bringen. Die Eröffnung soll laut einer