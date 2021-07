Corona-Lage in der Region bleibt weiter entspannt

In Delmenhorst bleibt der Inzidenzwert laut RKI auf dem Wert des Vortages. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Mittwoch keinen neuen Corona-Fall für Delmenhorst gemeldet. Auch in den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch bleiben die Zahlen stabil.

Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag noch drei Fälle für die Stadt gemeldet hatte, hat es am Mittwoch keinen neuen Fall für Delmenhorst registriert. Der Inzidenzwert bleibt damit bei 7,7. In den vergangenen sieben Tagen sind s